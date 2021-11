Kaynnan Miguel Paiva, de 3 anos, morto após incêndio em uma casa no Complexo do Chapadão - Reprodução redes sociais

Kaynnan Miguel Paiva, de 3 anos, morto após incêndio em uma casa no Complexo do ChapadãoReprodução redes sociais

Publicado 11/11/2021 11:59 | Atualizado 11/11/2021 12:55

Rio - A Polícia Civil confirmou que o homem que tomava conta do pequeno Kaynnan Miguel Paiva, de apenas três anos, prestou depoimento nesta quarta-feira (10) na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Ele é acusado por familiares por ser o responsável pela morte do menino . O imóvel onde o corpo foi encontrado foi periciado, mas o laudo não foi concluído.

De acordo com a polícia, após o depoimento, que não teve seu teor divulgado, o homem foi liberado. A Polícia Civil e a PM realizaram uma operação para conseguir chegar até o local do incêndio. Uma pessoa acabou presa, mas sob a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

A família voltou a acusar o vizinho pela morte da criança. Simone Emilly, mãe de Kaynnan, disse que descobriu através de amigos, que o homem que tomava conta do filho dela seria usuário de drogas.

Na noite do incêndio, moradores da comunidade chegaram a dizer que a mãe teria ido à igreja e deixado a criança sozinha. A versão foi desmentida pela família. A jovem disse em depoimento à polícia que foi sim à igreja, mas que havia deixado o menino com o vizinho que já tinha costume de tomar conta de seu filho.

Segundo familiares, o vizinho contou que Kaynnan teria ido em casa para pegar biscoitos e ficou preso em um dos cômodos após o incêndio. Moradores conseguiram controlar as chamas e encontraram o corpo do menino atrás de um colchão.