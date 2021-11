Jacaré foi flagrado próximo à uma residência - Reprodução

Jacaré foi flagrado próximo à uma residênciaReprodução

Publicado 11/11/2021 10:24

Rio - Um jacaré chamou a atenção de quem passava próximo à estação de BRT Bandolim, na Estrada dos Bandeirantes, na Taquara, Zona Oeste, na noite desta terça-feira (10). O animal, que parecia ter cerca de dois metros, estava em uma calçada. No vídeo, filmado por um pedestre, é possível ver o réptil parado perto de um muro. Diversas pessoas param para tirar fotos e filmar o animal.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de meia noite para a ocorrência. O jacaré foi resgatado e encaminhado para o parque Chico Mendes, no Recreio, também na Zona Oeste. A corporação que aconselha que ao avistar um jacaré, a pessoa deve se afastar do animal e entrar em contato com o 193 para que o bicho seja resgatado de forma segura