Dayana foi presa na noite de quarta-feira (10) - DIVULGAÇÃO

Publicado 11/11/2021 06:51 | Atualizado 11/11/2021 07:46

Rio - Policiais militares da UPP Morro do Adeus/Baiana prenderam na noite de quarta-feira (10) Dayana Barros Rodrigues, ex-namorada do traficante Marcelo Santos das Dores, o Menor P, chefe do tráfico no Complexo da Maré. Dayana, que tinha um mandado de prisão ativo, foi localizada na Rua Uranos, em Ramos, após informações do Disque Denúncia. Menor P está preso desde 2014.

Policiais do grupamento de Polícia de Proximidade observaram a movimentação de uma motocicleta que trafegava pela Rua Uranos com Rua Piancó. Os agentes deram ordem de parada à condutora, e na entrega dos documentos identificaram que se tratava de uma foragida da Justiça, com mandado de prisão expedido em outubro. Ela responde por associação para a produção e tráfico de drogas; tráfico de drogas; falsidade ideológica; corrupção ativa; lavagem ou ocultação de bens; entre outros crimes. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e ela será encaminhada a uma unidade prisional.

Dayana chegou a ser presa em 2014 pela Polícia Federal. Um ano antes, foi pivô de um suposto caso de tortura contra o jogador de futebol Bernardo, que na época defendia o Vasco da Gama. Ela teria se envolvido com o atleta durante um baile no Complexo da Maré, mas foi flagrada por Menor P, seu então namorado. Investigações da polícia apontaram à época que tanto Dayana, quanto o jogador foram agredidos e torturados.