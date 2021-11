Imagens mostram o homem tentando puxar a bolsa da vítima, que não entrega e é agredida - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/11/2021 19:31

Rio - Uma mulher foi agredida e precisou levar 11 pontos no rosto, após sofrer uma tentativa de assalto, na Rua Voluntários da Pátria, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Câmeras de segurança registraram o crime, que aconteceu nesta quarta-feira (10). Toda a ação durou cerca de dez segundos.



Em um vídeo publicado pela página Conexão Regional é possível ver a vítima na frente de um portão, quando dois homens em uma motocicleta se aproximam e anunciam o assalto. A mulher então joga um objeto que aparenta ser um aparelho celular por cima do portão, quando um dos criminosos armado desce do veículo.



As imagens mostram ainda o homem tentando puxar a bolsa da vítima, que não entrega e é agredida com coronhadas no rosto. A mulher consegue passar pelo portão e o criminoso foge em seguida, sem levar nenhum pertence. Confira o vídeo.