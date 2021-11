Polícia Militar impede roubo de carga de hambúrguer em Duque de Caxias - Divulgação/ Polícia Militar

Polícia Militar impede roubo de carga de hambúrguer em Duque de CaxiasDivulgação/ Polícia Militar

Publicado 11/11/2021 18:57

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) impediram um sequestro seguido de roubo a um caminhão de carga de hambúrguer, na tarde desta quinta-feira, entre os bairros Chácaras Arcampo e Vila Maria Helena, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes que interceptaram a ação, os criminosos, a base da ameaça e da força, conduziram o motorista e dois ajudantes para o interior da região.



A Polícia Militar informou que uma equipe do batalhão estava em patrulhamento quando foi acionada para verificar sobre um veículo de transporte de carga que tinha sido roubado e levado para o interior da Vila Maria Helena. Os policiais fizeram um cerco no local e encontraram três vítimas perto do caminhão, onde estavam cerca de 100 caixas de hambúrguer. Os criminosos conseguiram fugir.

Informações preliminares apontam que os assaltantes estavam usando outros carros quando abordaram as vítimas e determinaram que elas seguissem até uma rua do bairro na tentativa de fazer o transbordo de toda a carga. A carga foi resgatada intacta e as vítimas passam bem.



Ninguém foi preso até o momento. O caso foi encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos).