Cláudio Castro em viagem à ItáliaFoto: Divulgação

Publicado 11/11/2021 18:57

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), assinou um acordo com a empresa de tecnologia italiana Enel X para desenvolver projetos de eficiência energética de 1,6 mil prédios públicos fluminenses. Em viagem à Itália, Castro também anunciou um acordo de entendimento para que o conceito de Cidades Inteligentes seja aplicado ao estado.

"Finalizamos a primeira parte da missão do Estado na Europa com boas notícias nos setores de tecnologia da informação e eficiência energética, dois pontos em que o Rio de Janeiro tem um grande potencial e que vão afetar, de forma positiva, a vida do cidadão fluminense. Inteligência artificial ajuda, por exemplo, na segurança pública, setor em que já temos ótimos avanços. Já a eficiência energética é algo que, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o estado sai na frente, principalmente no interior. Essas parcerias recolocam o Estado do Rio de Janeiro em um cenário de desenvolvimento e credibilidade internacional", ressaltou.

A parceria do governo do estado com as empresas Enel X, Leonardo e TIM pode oferecer ao Rio soluções tecnológicas para infraestruturas de transporte, conectividade, iluminação, além de modelos de eficiência energética. O novo projeto irá identificar e aplicar tecnologias inovadoras em cidades do Rio para contribuir com o desenvolvimento sustentável. Itaperuna, no Noroeste Fluminense, será um dos municípios referência.

O governador recebeu uma proposta para a autorização de um estudo técnico, que deve ser concluído em até 90 dias após publicação no Diário Oficial, para projetos de geração de energia elétrica da Enel X. "A manifestação de interesse é o início de uma parceria que vai ajudar a reduzir em até 50% os custos com energia em escolas, hospitais e unidades da Polícia Militar. Diminuindo esses gastos temos a oportunidade de investir mais em outras necessidades, como no patrulhamento ostensivo, modernização de colégios e compra de equipamentos e materiais para unidades de saúde. Será uma economia significativa no consumo de energia, que trará ganhos para a população fluminense e para a administração pública", afirmou Castro.

Entre as ações já mapeadas estão a modernização do sistema de iluminação, incluindo a troca de lâmpadas e luminárias antigas por outras de LED, e do sistema de refrigeração e aquecimento de água, além da instalação de novos aparelhos de ar-condicionado ou aquecedores eficientes e a implementação de painéis solares nos prédios públicos.