Material apreendido durante a ação - Divulgação

Publicado 11/11/2021 20:39

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira, um dos chefes da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Thiago Amorim de Queiroz, conhecido como Ratão, estava foragido da Justiça desde 2018 e foi preso no condomínio Floresta, onde estava morando em um loteamento. Na ação, um comparsa do criminoso também foi detido.

Segundo a Polícia Civil, os agentes apreenderam duas pistolas, sendo uma delas com a numeração raspada, um radiotransmissor e um veículo. Os criminosos foram autuados por porte ilegal de arma com numeração raspada.

Os presos ficarão à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de organização criminosa e resistência.