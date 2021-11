Ônibus elétrico do projeto "Verão Verde" - Fabio Costa/ Agêcia O Dia

Publicado 11/11/2021 18:40

Rio - A Prefeitura do Rio abriu, nesta sexta-feira, as inscrições para quem quiser participar do circuito cultural em um ônibus elétrico por Madureira, na Zona Norte do Rio. A iniciativa faz parte do programa "Zonas de Cultura" que tem o objetivo de alavancar a criatividade em várias regiões da cidade e vai injetar R$ 1,5 milhão em ações culturais somente em Madureira. O tour percorre 10km, com duração de aproximadamente 60 minutos, passando pelo Palácio 450, Portelinha/Feira das Yabás, Portela, CUFA/Viaduto Prefeito Negrão de Lima, Mercadão de Madureira, Estádio Aniceto Moscoso/Madureira Esporte Clube e Império Serrano.

Parte do projeto "verão verde" das secretarias de Cultura e de Transportes, com o apoio da Riotur e da subprefeitura da Zona Norte, o tour gratuito será aberto ao público a partir deste domingo (14), e depois acontecerá todo sábado e domingo até janeiro, sempre às 10h, 11h30, 14h, 15h30 e 17h. O passeio começa e termina no Parque Madureira, onde também haverá feirinha das 9h às 18h.

O Rio é a primeira cidade no Brasil a ter um ônibus elétrico em plena atividade cultural. O projeto levará cariocas e turistas pelos principais pontos turísticos de Madureira, um dos bairros mais culturais da Zona Norte, com perfil de inovação e economia criativa. O passeio será feito de forma ecologicamente correta, em um veículo sem emissão de ruídos e de gases poluentes.



A bateria pode ser carregada entre quatro e cinco horas para uma autonomia de 250km. A Enel X Brasil foi escolhida após convocação pública e vai cuidar da operação, manutenção e o custo e instalação de infraestrutura de recarga, além da seleção e do treinamento dos condutores, sem custo para o município.

A escolha de Madureira



Berço do samba, Madureira abriga duas das principais agremiações carnavalescas do Rio: Portela e o Império Serrano, além da Casa do Jongo da Serrinha. Não à toa, foi o primeiro bairro cultural carioca a receber o programa "Zonas de Cultura", que tem o objetivo de investir recursos diretamente no bairro para desenvolver a cultura e a economia criativa naquela região e ao mesmo tempo ter impacto no território,recomeçando assim o renascimento da cidade.

O tour será conduzido pela equipe da Guiadas Urbanas, a primeira agência de turismo receptivo com atuação exclusiva no subúrbio carioca e em favelas. A população será recebida por técnicos e guias de turismo certificados pelo Ministério do Turismo.



Desde 2013, a agência desenvolve um turismo cultural suburbano com foco nos atributos locais e afetivos. Madureira está no portfólio do grupo, assim como Penha,Marechal Hermes, Méier, Cascadura, Irajá, São Cristóvão/Benfica e Morro do Salgueiro.



Serviço

"Verão verde" - Ônibus elétrico em Madureira

Sábados e domingos, a partir do dia 14: 10h, 11h30, 14h, 15h30 e 17h.