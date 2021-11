Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 11/11/2021 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.330.549 casos confirmados e 68.635 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 940 novos casos e 28 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,16%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.259.787 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 30,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 17,4%.

Imunização no Rio

O Painel Rio Covid-19, da Prefeitura, aponta que 83,9% dos cariocas maiores de 12 anos já estão com as duas doses, ou a dose única. Como comparação, a cobertura vacinal contra a gripe em 2020 atingiu 82,66% do público-alvo, segundo o DATASUS, do Ministério da Saúde: cerca de 1,6 milhão de cariocas foram vacinados, em um universo de pouco mais de 2 milhões de pessoas. Em 2019, a vacina contra a gripe atingiu 86,17%, cerca de 1,4 milhão de pessoas da capital. Nos grupos prioritários da gripe entram gestantes, puérperas, crianças, indígenas, trabalhadores da Saúde e idosos.