Vacinação no Centro de Saúde Heitor Beltrão, no último dia 3 - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 11/11/2021 13:44 | Atualizado 11/11/2021 17:06

Rio - A vacinação contra a Covid-19 no Rio já atingiu quase 84% da população alvo, porcentagem parecida com a cobertura vacinal do município nas últimas campanhas anuais da gripe. Para especialistas, a taxa de adesão mostra o sucesso na tentativa de levar à população a mensagem de que a imunização a Covid é tão importante quanto as outras demais vacinas.

O Painel Rio Covid-19, da Prefeitura, aponta que 83,9% dos cariocas maiores de 12 anos já estão com as duas doses, ou a dose única. Como comparação, a cobertura vacinal contra a gripe em 2020 atingiu 82,66% do público-alvo, segundo o DATASUS, do Ministério da Saúde: cerca de 1,6 milhão de cariocas foram vacinados, em um universo de pouco mais de 2 milhões de pessoas. Em 2019, a vacina contra a gripe atingiu 86,17%, cerca de 1,4 milhão de pessoas da capital. Nos grupos prioritários da gripe entram gestantes, puérperas, crianças, indígenas, trabalhadores da Saúde e idosos.

Para Chrystina Barros, pesquisadora em Saúde e membro do Comitê de Combate à Covid da UFRJ, o bom desempenho do Rio na campanha de vacinação contra o vírus é fruto de uma população "que já está habituada com campanhas de vacinação". "Além disso também temos uma rede com capilaridade, ou seja, está bem distribuída e consegue chegar a todas as áreas da cidade. As pessoas aderiram pelo histórico de campanhas de vacinação anteriores, através do Programa Nacional de Imunização (PNI), e pela maneira com que a Covid se apresentou, em termos de gravidade".

Apesar do avanço na vacinação da Covid-19, especialistas, como Chrystina, mostram preocupação com a campanha antivacina que tem tido alcance global. Países como Holanda e Alemanha vivem o aumento de casos de Covid-19 por conta, segundo especialistas, da vacinação atrasada de parte da população.

A campanha anticiência também atinge outras doenças. Um relatório divulgado esta quarta-feira (10) pela Organização Mundial da Saúde apontou que o número de bebês que perderam a primeira dose da vacina contra o sarampo em 2020 é o maior em 20 anos. "O grande problema é que a gente também observa pra outras vacinas uma queda. Nós já tivemos nos últimos anos uma diminuição, por exemplo, na adesão à campanha de vacinação contra o sarampo, o que fez o sarampo ressurgir", afirma Chrystina.

Menos de 1% dos internados na rede pública do Rio são de Covid-19

O Rio alcançou mais uma semana de queda no número de casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o que fez reduzir, consequentemente, o número de atendidos na rede pública. Atualmente, apenas 0,8% dos pacientes internados são por Covid-19. Nesta quinta, o painel da Prefeitura apontou apenas 51 internados. Destes, 46 não têm o esquema vacinal completo, segundo o secretário Daniel Soranz.