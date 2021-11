Publicado 12/11/2021 00:00

Os cariocas tiveram a boa notícia de saber que até ontem o SUS tinha 51 pacientes em tratamento contra a covid-19, sendo que 46 não possuem o esquema vacinal completo. Saber que as decisões estão sendo tomadas com base na Ciência nos deixa mais confiantes nelas.



A alta no preço do GNV vai provocar uma nova onda de impactos. Mesmo ainda sendo o combustível mais barato, pesará no bolso de taxistas, motoristas de aplicativos e, consequentemente, da população.