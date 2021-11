18/06/2018 - Domingos Brazão presta depoimento na Delegacia de Homicídios (DH) na Barra da Tijuca, sobre o caso da morte da Vereadora Marielle Franco do Psol. Foto de Maíra Coelho / Agência O Dia. Polícia, Morte, Assassinato, Milícia, Psol, Marielle, Franco, DH - Maíra Coelho / Agência O Dia

Publicado 11/11/2021 22:05

Rio - Apesar do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) determinar a volta de Domingos Brazão ao cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) , isso ainda não será possível. Isso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) alegou que existe uma liminar referente a um processo de improbidade administrativa em vigor contra Brazão.

"Em 7 de junho de 2018, a 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio determinou o bloqueio de bens do então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o seu afastamento do cargo. A decisão, em caráter liminar, acolheu pedido do MP em ação de improbidade administrativa", afirmou o TJRJ.

Domingos perdeu o cargo em 2017, durante a operação "O quinto do ouro", um desdobramento da Lava-Jato que investigava um esquema de corrupção no TCE. Cinco dos sete conselheiros foram retirados da função e presos, depois de uma colaboração premiada de Jonas Lopes — que se aposentou depois disso.

Na ocasião, a corte ficou sob a presidência de Marianna Montebello, única a não ser implicada na denúncia. Pouco depois, os cinco conselheiros foram soltos, mas seguiram impedidos de voltar a seus cargos.

Em março de 2019, Brazão foi citado pela Polícia Federal como um dos "possíveis mandantes" do duplo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Duas fontes ligadas ao caso teriam confirmado a informação.

Por conta de suspeitas de que haveria ações para o desvio do foco da apuração do crime e por determinação da então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a Polícia Federal passou a investigar o trabalho da Polícia Civil. Contra o ex-deputado havia somente a suspeita de tentar incriminar o vereador Marcelo Siciliano (PHS), através de uma "testemunha plantada".