Mensagem de esperança tem raízes na BíbliaReprodução

Publicado 11/11/2021 15:05

Rio - Um grupo formado por Testemunhas de Jeová realiza uma campanha mundial especial durante o mês de novembro para divulgar a mensagem de esperança da Bíblia. Os moradores do Rio de Janeiro terão a oportunidade de receber uma mensagem de esperança para o futuro baseada na Bíblia, que está sendo compartilhada no mundo todo pelas Testemunhas de Jeová. Esta campanha, que ocorre respeitando os protocolos de segurança contra a covid-19, tem como objetivo distribuir uma edição especial da revista bíblica 'A Sentinela', com o tema: 'Um mundo melhor está próximo.' Por que esse tema foi escolhido?



"Os acontecimentos mundiais têm causado muita ansiedade e incerteza. Mais do que nunca as pessoas querem ouvir boas notícias. Por isso, a mensagem da Bíblia de que um mundo melhor não é mero sonho, é a melhor possível! Na verdade, esse era um tema central do evangelho que Jesus pregou", diz o porta-voz das Testemunhas de Jeová Ricardo Carneiro.



A revista aborda uma pergunta que tem causado muito medo nas pessoas: 'O mundo vai acabar?' Enquanto algumas religiões predizem um "fim do mundo", Testemunhas de Jeová acreditam que a mensagem clara da Bíblia é que a Terra e a humanidade nunca vão deixar de existir, o que deixará de existir é a injustiça e a maldade.