Dia nublado e com chuva na Praça Saens Pena, na Tijuca Zona Norte do Rio de Janeiro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/11/2021 15:53

Rio - Por causa da chuva moderada, a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 16h36 desta quinta-feira. Em ao menos duas estações, houve o registro de 5,1 a 20mm de chuva em uma hora. Ainda não há informações de pontos de alagamento no município.

De acordo com o Alerta Rio, os núcleos que atuam no Rio podem provocar chuva moderada em diversos pontos da cidade, principalmente nos bairros próximos ao maciço da Tijuca. Nas próximas horas, a previsão é de chuva fraca a moderada em diversos pontos da cidade.

Previsão do tempo

Para os próximos dias, a previsão é que o tempo continue nublado e chuvoso na cidade do Rio. Nesta sexta-feira, 12, a chuva vai continuar de modo fraco a moderado de forma isolada a qualquer momento do dia. As temperaturas devem ficar enter 15ºC e 23ºC. Já no sábado, 13, a chuva começa a ir embora, mas o dia deve continua nublado e encoberto. A temperatura mínima deve ser 14ºC e a máxima, 26ºC.



Segundo o Alerta Rio, o tempo só deve melhorar no domingo, véspera do feriado de Proclamação da República. O dia deve ficar parcialmente nublado, com temperaturas entre 15ºC e 28ºC. Na segunda-feira, feriado pelo Dia da Proclamação da República, as temperaturas sobem um pouco mais e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 15ºC, enquanto a máxima é de 30ºC.