Fiocruz - Leonardo Oliveira/FioCruz

Publicado 11/11/2021 14:21 | Atualizado 11/11/2021 17:15

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) investiga dois casos suspeitos do mal da vaca louca em moradores de Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a instituição, os pacientes estão internados e isolados, no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), em Manguinhos, na Zona Norte.

Os dois pacientes estão em isolamento em uma área exclusiva de internação para covid-19 e devem seguir assim até que o diagnóstico seja confirmado. As suspeitas são de que eles estejam contaminados com Encefalopatia Espongiforme Bovina, a doença da vaca louca, que em seres humanos pode ser apontada como Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Essa patologia não tem relação com o consumo de carne. "Ambos os casos não tem confirmação diagnóstica", finalizou a Fiocruz. A fundação não deve revelar mais detalhes sobre os pacientes.

Quando diagnosticada em seres humanos, a doença da vaca louca também pode ser diagnosticada como Variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vDCJ). Nesses casos, contudo, há relação direta com o consumo de carne bovina contaminada com o mal da vaca louca. A variante só teve 178 registros desde 1995, quando o primeiro caso foi relatado.



No caso da DCJ esporádica, mesma dos dois casos suspeitos investigados pela Fiocruz, não há relação com o consumo de carne contaminada e costuma se manifestar em pessoas com mais de 40 anos de idade e até os 65 anos. Esse é o tipo mais comum da doença, sendo responsável por cerca de 85% dos casos.

Em animais

Os primeiros casos do mal da vaca louca em animais aconteceu na década de 80, na Inglaterra. A doença provocou um abate de milhões de cabeças de gado. No animal, a doença degenerativa do cérebro causa comportamento estranho e agressivo.



A doença se dá pelo aumento da proteína infecciosa chamada príon nos animais. A proteína já está presente no cérebro de diversos mamíferos, mas se torna patogênico ao se multiplicar descontroladamente.