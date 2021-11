Colégio Matriz Educação - Reprodução/GoogleMaps

Rio - O estudante Vinícius de Moraes, de 18 anos, morador do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e aluno da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Matriz Educação, integrante do Grupo Raiz Educação, se classificou para a Feira Internacional de Ciências e Engenharia (ISEF), maior Feira Científica do mundo, que será realizada em maio de 2022, em Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. O aluno conquistou a classificação com o projeto "Seebeck-watch: um método nano tecnológico para a construção de sistemas para relógios de pulso através da diferença de temperatura", na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC), maior Feira Científica da América Latina.



Ao todo, 4.327 projetos de estudantes de diferentes lugares da América Latina foram inscritos na MOSTRATEC. Como finalistas, foram escolhidos 420. Desses, somente nove foram classificados para a Feira Internacional. Vinícius foi o único representante carioca selecionado. Ele vai representar o Colégio Matriz Educação e terá todas as despesas da viagem custeadas pela organização.



Para o estudante, projetos científicos ecologicamente corretos podem sensibilizar a sociedade de que algumas atitudes podem propiciar danos ao meio ambiente, as quais colocam em risco a sobrevivência de todos. "Atualmente, cerca de 1% do lixo presente no meio ambiente é oriundo de baterias e pilhas descartadas de maneira incorreta. Não se trata especificamente do ponto em que são descartadas porque elas podem contaminar até 1 m². No entanto, 82% das pessoas desconhecem os riscos para o meio ambiente e também para nós mesmos, visto que fazemos parte da mesma cadeia ecológica", conta.

"Por isso, eu pensei em desenvolver esse sistema sustentável para relógios de pulso, por meio de filmes finos termoelétricos. Trata-se de uma nanotecnologia integrada a um micro-circuito eletrônico que aproveita a diferença de temperatura entre o pulso humano e o meio externo, a qual gera tensão elétrica para alimentação do relógio. Para participar da Feira de Ciências da escola, os alunos precisam desenvolver um projeto que faça diferença na vida das pessoas. Foi quando eu percebi: a minha vida é fazer Ciência. Eu vejo a Ciência como o verdadeiro amor da minha vida", afirmou o estudante.

Filho de pais tradicionais, Vinícius conta que para conquistar seu sonho precisou ir contra o que seus pais desejavam para ele. "A minha família sempre pensou em estabilidade. Para ela é estabilidade acima de tudo. Por isso, os meus pais queriam que eu fosse militar. Eu não queria, mas sempre tive a mania de não dizer não para eles. Finalmente em 2019, quando me matricularam no Matriz Educação e eu conheci o professor Michael Douglas, responsável pelos projetos científicos da escola, e percebi que precisava me reencontrar. Decidi então que eu precisava de um tempo para mim. Hoje eu entendo que nós precisamos viver o nosso sonho, algo que faça sentido nas nossas próprias vidas. Viver a vida que é do outro, para mim, não faz muito sentido".



O pai do estudante, Fábio Botelho de Moraes, confirma que, a princípio, houve considerável resistência por parte da família. "Devido à situação econômica do país e às poucas oportunidades acadêmicas, acreditávamos que a carreira militar seria a melhor opção para o Vinícius". No entanto, Fábio conta que, agora, o sentimento é de reconhecimento dos esforços e da dedicação do filho. "A mãe dele e eu demos a ele o que chamamos de liberdade vigiada. Ele construiu tudo que desejou, mesmo com a nossa vigilância. Nós demos autonomia essencial para a criatividade e fundamental para o desenvolvimento do projeto científico dele. Hoje, apesar de todos os entraves, percebemos que todo esforço foi válido. Temos muita gratidão e orgulho do Vinicius".



O Colégio Matriz Educação realiza anualmente a Feira Científica do Matriz Educação (FECTRIZ). De acordo com o professor Michael Douglas, responsável pela organização da feira anual na escola, os principais objetivos são inspirar e incentivar os alunos a conhecerem mais sobre desenvolvimento de projetos científicos, além de levá-los a pensar sobre como ajudar a resolver questões que impactam o meio ambiente e a vida das pessoas.

"A feira de ciências é um recurso de extrema importância na escola. É por meio dela que ocorre a partilha dos conhecimentos científicos para a comunidade escolar. É um espaço onde os alunos têm a oportunidade de conhecer o método científico, explorar a criatividade e a curiosidade para criar. É uma das formas de motivar crianças e jovens a pensarem em como construir um mundo melhor. Desde que Vinícius se tornou aluno do Matriz Educação, em 2019, ele se destaca nas Feiras Científicas nacionais e internacionais. O incentivo ao desenvolvimento de projetos científicos foi fundamental para que ele obtivesse essas conquistas", explicou o professor.