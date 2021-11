'Dudu da Rocinha' foi assassinado no interior da cela E2, localizada no Pavilhão E do Presídio Vicente Piragibe, em Bangu - Reprodução

Publicado 11/11/2021 14:10

Rio - Cinco acusados de matar o traficante Eduíno Eustáquio de Araújo Filho, o "Dudu da Rocinha" , foram julgados e condenados, na terça-feira (9), no III Tribunal do Júri da Capital. Na sentença, a juíza Raphaela de Almeida Silva, condenou Bruno Lima Cabral da Silva, o "Bruninho" e Luiz Paulo Ferreira Esmeraldino Moura a 22 anos e seis meses de reclusão; Jonas de Oliveira da Silva a 25 anos; Renato Castilho de Oliveira a 20 anos; e Charles Silva Batista a 26 anos e oito meses de prisão. As acusações dos réus vieram após o fim do processo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça.



Todos deverão cumprir as penas em regime fechado, sem substituição por outra menos graves. São 13 denunciados pelo crime ao todo , mas os julgamentos foram desmembrados para que as defesas possam atuar. Os outros 8 acusados deverão ser julgados ainda este mês.

Relembre o caso

O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de julho de 2013, no interior da cela E2, localizada no Pavilhão E do Presídio Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Numa tentativa de simulação de morte por overdose de cocaína, como é de praxe entre os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), 'Dudu da Rocinha' reagiu e acabou vítima de estrangulamento, agressão que o levou à morte no próprio local. Os autos do processo mostram que o traficante não teve defesa, já que estava dormindo na cela e foi cercado por um grupo de prisioneiros.

De acordo com as investigações, o homicídio "foi cometido por motivação torpe, em caráter punitivo, pelo fato de os executores suporem que 'Dudu' teria informado aos agentes penitenciários o local de guarda das armas da quadrilha na unidade prisional".