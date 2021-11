Polícia Militar publicou vídeo que mostra os disparos de criminosos - Divulgação/PMERJ

Publicado 11/11/2021 15:03

Rio - Um intenso tiroteio no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, deixou cerca de mil alunos da rede municipal de ensino sem aulas na tarde desta quinta-feira (11). Em um vídeo publicado pela Polícia Militar nas redes sociais, é possível ouvir os disparos. Segundo a corporação, não havia operação na região e os militares não revidaram aos disparos dos criminosos. "Isso 'é' só eles. Só eles. Não é a gente", diz um PM sobre os tiros. Confira as imagens.