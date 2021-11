Glaidson, o 'faraó dos bitcoins' - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 11/11/2021 15:58

Rio - Funcionários da G.A.S Consultoria Bitcoin, do empresário Glaidson Acácio dos Santos, "Faraó dos Bitcoins", estariam se refugiando em Punta Cana, na República Dominicana para evitar a prisão no Brasil. O grupo teria ido para a ilha na américa central um dia antes da prisão de Glaidson para comemorar o lançamento do programa de compliance da consultoria. As informações são do jornal Extra.

O grupo teria em torno de 500 pessoas que teriam ido para a ilha do Caribe no dia 22 de agosto. Ao todo, cinco alvos das investigação, com mandados de prisão em aberto no Brasil permanecem na República Dominicana.

A lista inclui os casais João Marcus Dumas e Larissa Viana Ferreira Dumas; e Vicente Gadelha Rocha Neto e Andrimar Morayma Rivero Vergel, todos denunciados por fazer parte da organização criminosa liderada por Glaidson; e Victor Lemos de Almeida Teixeira, indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre o caso.

Conforme o Ministério Público Federal (MPF), Glaidson e outras 16 pessoas são acusadas de montarem em Cabo Frio (RJ) uma pirâmide financeira disfarçada de investimentos em bitcoin.