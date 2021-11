Publicado 11/11/2021 18:10

A PM precisa, com urgência, investir mais em treinamento. O acidente que matou Maria dos Santos, atropelada por uma viatura que entrava na comunidade onde morava, é inaceitável. Uma família destroçada pela irresponsabilidade de quem tem o dever de zelar pelo cidadão.

Busco entender o que faz com que o carioca pague a cesta básica de consumo familiar mais cara entre as capitais do país, como verificado em outubro. A cidade foi devastada pela corrupção, desemprego em alta, em movimento de reconstrução. Um desconto, no sentido literal, é merecido.