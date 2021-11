O governador do Rio, Cláudio Castro, e a vice-ministra da Cultura italiana, Lucia Borgonzoni - Divulgação

O governador do Rio, Cláudio Castro, e a vice-ministra da Cultura italiana, Lucia BorgonzoniDivulgação

Publicado 11/11/2021 17:59

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quinta-feira, que os patrimônios culturais, arquitetônicos e sociais do Estado do Rio serão monitorados via satélite. A novidade foi confirmada em reunião com a vice-ministra da Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni, em Roma.



"Preservar os nossos patrimônios históricos é uma preocupação. Por isso, o acordo assinado hoje com o governo da Itália vai ser essencial. Vamos proteger os bens culturais de mudanças climáticas e da degradação urbana e ambiental, que podem levar à perda dessa herança histórica", explicou afirmou Cláudio Castro.

Segundo o governo, o acordo prevê a segurança do bem cultural, mas também pode influenciar na realização de atividades conjuntas para desenvolvimento de empreendimentos, formação profissional e aquisição de novas tecnologias.



A parceria entre o Rio e a Itália também prevê apoio a jovens em setores como arte, arquitetura, design e curadoria, com destaque para práticas artísticas sustentáveis ligadas a processos de regeneração de espaços em desuso e áreas carentes. Todos os projetos e ações serão realizados por meio de intercâmbio entre os governos.



"A ideia é usar tecnologias de monitoramento de múltiplos sistemas por satélite do patrimônio cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)", disse a vice-ministra da Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni.