Acidente em obra no terreno do antigo Rio das Pedras estoura cano e interdita prédio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/ TV Globo

Acidente em obra no terreno do antigo Rio das Pedras estoura cano e interdita prédio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do RioReprodução/ TV Globo

Publicado 11/11/2021 09:09 | Atualizado 11/11/2021 09:27

Rio - Uma obra no terreno onde funcionava o antigo Castelo das Pedras, casa noturna em Jacarepaguá, provocou a interdição de um prédio vizinho onde vivem catorze famílias, além da ruptura de diversos canos.

A Cedae informou que em apoio à prefeitura, está vistoriando as tubulações de água no local do desabamento do muro em Rio das Pedras. Até o momento, técnicos da companhia identificaram cinco ligações clandestinas, já desfeitas, cessando o vazamento.

A subprefeitura de Jacarepaguá informou que o acidente levou o município a interditar um prédio de sete andares, onde vivem 14 famílias.

Encerredo em 2018, o Castelo das Pedras, em Jacarepaguá, foi por 25 anos palco de diversos bailes funk entre os anos 90 e 2000. A casa recebia público de diferentes classes sociais, turistas estrangeiros, além de jogadores de futebol e artistas. O local foi fechado depois que o proprietário Geiso Turques se converteu evangélico.