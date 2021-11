Um homem foi preso e um fuzil apreendido em operação no Chapadão, nesta quinta - REPRODUÇÃO/TWITTER PMERJ

Publicado 11/11/2021 07:48 | Atualizado 11/11/2021 16:43

Rio - Policiais do 41º BPM (Irajá), os batalhões da Zona Oeste e o Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizaram, na manhã desta quinta-feira (11), uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, para tentar localizar os criminosos responsáveis pela morte do sargento Alexandre Amazone Rosa, na segunda-feira (8) - ele foi assassinado ao tentar impedir um assalto a um posto de gasolina na Avenida Brasil, em Guadalupe . Um homem foi preso e um fuzil calibre 5.56 foi apreendido. O criminoso é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas do Chapadão.