Imagem flagrou fuga de bandidos. Dois deles estavam armados com fuzis - Reprodução

Publicado 09/11/2021 14:32 | Atualizado 09/11/2021 20:46



Rio - A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, informou que o policial militar Marcelo C. Lira apresenta quadro de saúde estável. Ele e o colega de farda Alexandre Amazone Rosa, de 44 anos, abasteciam o carro em um posto de gasolina , na Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, quando criminosos os atacaram, na manhã de segunda-feira (8). O sargento Alexandre não resistiu e morreu. Marcelo é lotado no 31º BPM (Recreio) e Alexandro no 21° BPM (São João de Meriti).

Os policiais chegaram a entrar em confronto com os criminosos, mas ambos foram baleados. Os dois estavam à paisana e tiveram suas armas roubadas. Um pedestre que passava pela região foi baleado no pé. Segundo informações da PM, os bandidos estavam armados com fuzis. Uma câmera registrou a fuga dos bandidos.

Um vídeo do circuito de segurança da região mostra dois homens que participaram do crime fugindo do local:

Vídeo mostra suspeitos de matarem policial fugindo do local do crime.#ODia pic.twitter.com/IFaBatystS — Jornal O Dia (@jornalodia) November 8, 2021

O horário e local do enterro de Alexandre Amazone Rosa ainda não foram divulgados.