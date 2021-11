PMs são baleados durante assalto em Guadalupe. Um deles não resistiu e morreu no local - Divulgação

Publicado 08/11/2021 13:02 | Atualizado 08/11/2021 19:57

Rio - Um policial militar morreu e outro ficou ferido ao reagirem a uma tentativa de assalto a um posto de combustível na Avenida Brasil, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (8). Os dois estavam a paisana e tiveram suas armas roubadas. Um pedestre que passava pela região foi baleado no pé.

Um vídeo do circuito de segurança da região mostra dois homens que participaram do crime fugindo do local. Eles estavam armados com fuzis.

Vídeo mostra suspeitos de matarem policial fugindo do local do crime.#ODia pic.twitter.com/IFaBatystS — Jornal O Dia (@jornalodia) November 8, 2021

O caso aconteceu por volta das 9h. Testemunhas relataram que os bandidos chegaram no posto e renderam os frentistas e anunciaram o assalto.

Na fuga, bateram de frente com os dois policiais que estavam do lado de fora de veículo preto, modelo Toyota Corolla, que abastecia no local. Na troca de tiros, o sargento Alexandre Amazone Rosa, lotado no 14º BPM (Bangu), foi atingido na cabeça e não resistiu. Já o outro colega de farda, Marcelo C. Lyra, 47 anos, lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), foi baleado no abdômen.

Marcelo e o pedestre, identificado como José Carlos A. de Andrade, 66 anos, foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a Polícia Militar, o agente passou por cirurgia e tem estado de saúde estável. Já José Carlos de Andrade saiu da unidade de saúde contra as recomendações médicas. Os assaltantes conseguiram fugir levando o dinheiro do posto.

Em nota, a Secretaria Estadual da PM disse que "equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estão no local e aguardam a perícia da Polícia Civil". A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para periciar o local. No momento, a DHC busca testemunhas e imagens que ajudem a identificar a autoria do crime.