Colégio Pedro II do HumaitáTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 08/11/2021 21:59

Rio - O Colégio Pedro II anunciou, nesta segunda-feira, que irá retomar as atividades presenciais em todos os 14 campi a partir do dia 22 de novembro. O retorno deverá seguir orientações e recomendações de prevenção à Covid-19, como controle dos casos suspeitos, uso de máscara e distanciamento social.



A coordenação de uma das escolas mais tradicionais do Rio prevê que a retomada das atividades presenciais aconteça de forma híbrida e gradual. Até o fim desta semana, os conselhos institucionais do Pedro II devem encerrar as discussões que decidem as circunstâncias da retomada das atividades acadêmicas.



Poderão continuar no trabalho remoto servidores, empregados públicos e estagiários que tenham 60 anos ou mais, doença crônica grave, imunodeficiência ou seja pessoa com deficiência que não possa ser vacinada.

"Recontratação dos serviços terceirizados e as aquisições de bens de consumo seguem o rito da legislação específica, bem como as Instruções Normativas advindas do Ministério da Economia, que preveem o cumprimento temporal legal para a sua realização e conclusão. Não é um ato contábil simples e demanda tempo".