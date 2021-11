No Novo Ensino Médio, disciplinas passarão a ser divididas em áreas de conhecimento - Divulgação / Alerj

Publicado 08/11/2021 20:44

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) deve votar, nesta quarta-feira (10), o projeto de Lei que pretende adiar a adoção do novo Ensino Médio no Sistema de Ensino do estado, de 2022 para 2023. A medida atende a lei federal de 2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e definiu que todas as redes de ensino do país deverão implementar as mudanças até o próximo ano.



A proposta é de autoria do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e dos deputados Waldeck Carneiro (PT), Carlos Minc (PSB) e Flavio Serafini (PSOL), que é também presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Em audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), realizada no dia 30 de junho deste ano, professores e alunos discordaram da implementação do Novo Ensino Médio e já haviam pedido o adiamento ou a suspensão da reforma.

O projeto dos parlamentares propõe um mecanismo de implementação gradual da reforma do ensino médio. A proposta defende que durante o próximo ano, o Conselho Estadual de Educação do Rio promova etapas municipais e regionais de discussão com a comunidade educacional sobre o Novo Ensino Médio, com a participação dos estudantes, profissionais da educação, diretores de unidades escolares e dos dirigentes de entidades mantenedoras das escolas particulares, bem como de suas entidades de representação.



"Trata-se da formação de adolescentes e jovens no ensino médio, etapa de escolaridade recentemente tornada obrigatória no Brasil, que atende, no caso das escolas públicas, em sua grande maioria, jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. No caso das escolas particulares, sobretudo daquelas de pequeno e médio porte, que são a maioria, também há muitos aspectos pedagógicos, organizacionais, financeiros, trabalhistas e sociais a serem considerados", justificaram os autores do projeto.

A diretora-geral do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Cláudia Costin, defende a adoção do novo modelo de ensino. Entretanto, ela aponta que as trocas de gestão da Secretaria de Estado de Educação podem dificultar a implementação do Novo Ensino Médio nas escolas do Rio de Janeiro e acredita que o adiamento pode colaborar para melhor estruturação do novo método.

"De fato, vários estados vão adotar em 2022 o Novo Ensino Médio, e a ideia em 2022 é só o 1º ano, justamente por conta das complicações que os Itinerários Formativos vão trazer no desenho da proposta. No entanto, o Rio de Janeiro teve tantos secretários diferentes de educação, com um preso, o outro que nem teve tempo direito de desenvolver seu trabalho e já saiu, que é compreensível que se pense nessa hipótese, porque é desafiador, sim, o Novo Ensino Médio", explicou Costin.

Segundo o deputado Flávio Serafini, a reforma do Ensino Médio foi pouco debatida e planejada e, por isso, o projeto de Lei pretende atrasar a adoção do novo modelo para promover mais discussões que colaborem para minimizar os possíveis impactos negativos que o Novo Ensino Médio pode ter na educação. Para o presidente da Comissão de Educação, a adoção do novo modelo já em 2022 pode ser prejudicial para os alunos que fizeram os 8º e 9º anos à distância, por conta da pandemia de covid-19.



"A reforma do Ensino Médio traz mudanças muito estruturantes na formação dos nossos estudantes, prevendo a possibilidade de redução de carga horária de várias disciplinas como física, química, biologia, história, geografia, sociologia, o que pode levar a um aligeiramento da formação dos nossos estudantes. Além disso, a gente vem de um período onde quase dois anos letivos foram perdidos em decorrência da pandemia. Então, a gente vai ter estudantes que praticamente não tiveram um 8º e 9º ano e vão chegar no Ensino Médio num processo de reorganização que foi pouquíssimo debatido e planejado", argumentou Serafini.

Para Costin, os alunos poderiam encontrar dificuldades maiores na retomada com o modelo antigo, do que com o Novo Ensino Médio. Mas, a especialista considera que a prorrogação deve ser considerada, uma vez que os estudantes fluminenses não tiveram preparação para o novo sistema educacional.

"Os desafios que eles (alunos) teriam no antigo Ensino Médio seriam ainda maiores do que os do Novo Ensino Médio. As perdas de aprendizado que eles tiveram, não desaparecem com 13 matérias em 4 horas e meia, que é o que antigo sistema coloca. Mas, eu desconfio que faça sentido avaliar se deve começar no ano que vem, no caso do Rio, diferentemente de outros estados em que teve continuidade de gestão, o mesmo secretário durante três anos, estabelecendo aprendizagem em casa e uma série de medidas preparatórias para o Novo Ensino Médio."



Ainda segundo a diretora-geral, o maior desafio da implementação do novo modelo não será para os estudantes, mas para os professores, que não foram formados para esta metodologia e estão habituados a trabalhar em mais de uma unidade de ensino, em vez de se dedicarem ao trabalho em apenas uma escola.

"Os professores não foram formados para essa nova abordagem, para esse trabalho mais colaborativo, em que as disciplinas se integram em áreas de conhecimento, um professor que ensine cada vez mais a pensar matematicamente, cientificamente, historicamente. Então, vai ser bastante desafiador para a formação dos professores. Enquanto o resto do país está caminhando para um ensino público de 7 a 8 horas de aula, com professores com dedicação exclusiva a uma única escola, no Rio ainda predominam professores que dão aulas em diferentes escolas", disse a especialista que acredita que enquanto o novo modelo não entra em vigor, os professores devem ser preparados.

"É bom que a gente não retarde demais isso, eu acho que o Rio de Janeiro deveria caminhar para a educação em tempo integral, com professores alocados a uma única escola e construir o Ensino Médio aos poucos. Se não der para começar em 2022, mas começar em 2023, e enquanto isso, investir nas transformações estruturais que de fato valorizem o professor e façam com que ele tenha essa jornada tão fragmentada de trabalho."

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), o novo modelo tem por objetivo tornar a etapa final do Ensino Básico "mais efetiva e atraente", oferecendo novas opções pedagógicas e tornando o estudante o "protagonista de suas próprias escolhas". A medida entra em vigor no próximo ano letivo, para a 1ª série desse segmento e, de forma gradativa, ao longo dos anos seguintes, ampliado para todas as séries.

No Novo Ensino Médio, nenhuma disciplina será excluída do currículo, mas deixarão de ser individuais, passando a ser divididas em áreas de conhecimento, sendo elas linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, que abrangem Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Filosofia, Geografia, História e Sociologia.



O estado do Rio terá ainda oferta de Língua Espanhola e Ensino Religioso, em conformidade com as legislações estaduais. Entretanto, somente os ensinos de Língua Portuguesa e Matemática serão obrigatórias nos três anos do Novo Ensino Médio. Com a implementação do novo modelo, haverá um núcleo básico de 1,8 mil horas, em que será garantido o desenvolvimento de competências iguais para todos os estudantes.

Além disso, os alunos poderão escolher dentro da oferta de cada unidade escolar os conhecimentos em que pretendem aprofundar os seus estudos, os Itinerários Formativos, com carga horária mínima de 1,2 mil horas, podendo se aprofundar em uma das quatro áreas do conhecimento. Ainda segundo a Seeduc, no ano de 2022, serão ofertados Projeto de Vida e Disciplinas Eletivas que compõem os Itinerários Formativos destes modelos.

Já os componentes específicos dos Itinerários Formativos serão ofertados a partir do ano de 2023. Nos modelos em horário integral, devido a Secretaria já implementá-los, em sua maioria desde 2015, a pasta somente adequará aos preceitos do Novo Ensino Médio e vai oferecer Itinerários Formativos compostos por Projeto de Vida, Componentes Específicos e Eletivas. Nas aulas do Projeto de Vida, presente nos três anos do Ensino Médio, o estudante poderá focar em suas escolhas e projetos profissionais.



"É urgente que o Brasil altere o seu Ensino Médio. Nenhum país que tenha um bom sistema educacional faz o que nós fazemos, que são 13 matérias espremidas em 4 horas e meia de aula. Isso simplesmente não funciona, há um consenso entre os pesquisadores de educação, especialmente de política educacional. Não é por acaso que nenhum país adota este modelo. Eu acho, no essencial, o Novo Ensino Médio positivo, porque ele vai ao encontro do que fazem países com bom sistemas educacionais, expõe o aluno a diferentes áreas de conhecimento e depois ele seleciona uma em que ele quer se aprofundar um pouco mais, não só com o Itinerário Formativo, como também com Eletivas, a partir de uma discussão sobre seu Projeto de Vida", concluiu Cláudia Costin.