Nuno Vasconcellos: "A intenção é criar condições para que um grande número de pessoas more, trabalhe, estude e se divirta na mesma região. Isso reduziria a pressão sobre o transporte público e contribuiria para desafogar o trânsito da cidade" - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/11/2021 00:00

O delivery de gasolina e diesel, autorizado ontem pela ANP, pode sim mexer com os valores dos produtos, mas também com a segurança das pessoas. Certamente ações precisam ser tomadas, mas o ônus não pode ser maior do que o bônus.

A CPI que investiga a queda na arrecadação das compensatórias da exploração de petróleo e gás no estado aprovou ontem o relatório final. Agora, será votado no plenário da Alerj. O estado poderá arrecadar R$ 25 bilhões com o aumento das fiscalizações dos repasses até 2030.