Homem foi encontrado morto dentro de casa, na Rua Adalberto Barreto, em Santa Cruz - Google / Reprodução

Publicado 08/11/2021 19:34 | Atualizado 08/11/2021 19:50

Rio - Um homem, identificado como José Luiz da Silva Ferreira, de 66 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (8) dentro de sua própria residência, na Rua Adalberto Barreto, em Santa Cruz, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionadas para irem até o local após uma denúncia de homicídio. Chegando na casa, foi constatado o óbito do idoso. Os agentes relataram que ele tinha ferimentos na região da cabeça.

A corporação afirmou ainda que o irmão da vítima teria dito aos policiais que José cedeu, recentemente, sua casa para um jovem passar alguns dias. Além disso, disse que após chegar no local do crime sentiu falta de alguns pertences, como por exemplo uma televisão que ficava na sala e um carro.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre o local e data do enterro de José.