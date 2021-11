Segundo a Civil, o criminoso já vinha sendo investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/11/2021 18:15

Rio - Um homem suspeito de estuprar a própria filha de 5 anos foi preso, nesta segunda-feira, onde trabalhava como marceneiro no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, por policiais da 11ª DP (Rocinha). De acordo com as investigações, o crime aconteceu em setembro de 2020. O criminoso, que não teve o nome divulgado, se aproveitava do momento em que a mãe da menina saía de casa para abusar da criança.



O fato foi relatado à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Na ocasião, foi pedida a prisão preventiva dele, que foi concedida pela Justiça. Durante diligências, ele foi localizado após o cruzamento de dados e informações do setor de inteligência da 11ª DP.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai ficar à disposição da Justiça.