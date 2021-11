Alexandre Manzone, de 44 anos, era primeiro sargento da PM - Divulgação

Publicado 08/11/2021 19:08 | Atualizado 08/11/2021 19:09

Rio - Um cartaz emitido pelo Portal dos Procurados, nesta segunda-feira (8), pede informações que ajudem na identificação dos responsáveis pelo assassinato de sargento da PM em Guadalupe, na Zona Norte. Alexandre Amazone Rosa, de 44 anos, e um colega de farda abasteciam o carro em um posto de gasolina, na Avenida Brasil, sentindo Zona Oeste, quando criminosos o atacaram, nesta manhã. Ele é o 52° PM morto em 2021.

Lotado no 14° BPM (São João de Meriti), o policial e o colega chegaram a entrar em confronto com os criminosos, ambos foram baleados, mas Alexandre não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da PM, os bandidos estavam armados com fuzis. Uma câmera registrou a fuga dos bandidos.

Amazone morreu no local e foi removido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo o Corpo de Bombeiros. O colega de farda, lotado no 31º BPM (Recreio), foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, onde segue estável. Uma terceira vítima, também atingida no confronto, foi levada pela mesma unidade, passou por atendimento e deixou o local.

Nas últimas duas semanas, outros dois policiais militares já haviam morrido em decorrência de ação violenta. No dia 22 de outubro, um subtenente foi atingido na cabeça, após tentativa de assalto na rua Mercúrio com rua Catão, na Pavuna, e não resistiu aos ferimentos e morreu na semana passada.

Já no último sábado (6), o 3º Sargento Edmilson da Silva de Oliveira, conhecido como Macalé, foi morto a tiros, no bairro de Bangu, na Zona Oeste da cidade. Ele caminhava pela Avenida Santa Cruz, em direção ao seu carro, quando foi abordado por homens em um veículo branco. O policial foi atingido por vários disparos e morreu no local.