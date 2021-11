Consulado Geral dos Estados Unidos da América no Rio - Divulgação

Publicado 08/11/2021 21:20

Rio - O Consulado dos Estados Unidos no Rio retomou o agendamento de vistos, nesta segunda-feira. Os documentos só serão emitidos ou renovados para aqueles que comprovarem a imunização contra a Covid-19. Brasileiros precisam comprovar a vacinação e mostrar um teste negativo para a doença causada pelo novo coronavírus feito até um dia antes do embarque.

A partir de agora, quem for para os Estados Unidos não vai mais precisar fazer quarentena no país. Por causa da pandemia, o serviço estava com vagas limitadas desde maio de 2020. Apenas pessoas em situação de emergência puderam emitir o visto para os Estados Unidos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirmou que serão aceitos pelo governo as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, todas as vacinas aplicadas são aceitas pela OMS.

Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar o documento que comprova a vacinação contra a Covid-19. No momento do embarque, devem apresentar um teste negativo para a doença. Já os cidadãos estadunidenses precisam apenas apresentar o teste negativo feito até um dia antes do embarque.