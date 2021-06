Novo secretário de Educação, Alexandre Valle - Rogerio Santana/GOV RJ

Novo secretário de Educação, Alexandre ValleRogerio Santana/GOV RJ

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 12:20

Rio - O governador Cláudio Castro nomeou, nesta quinta (3), o ex-deputado Alexandre Valle para a Secretaria de Estado de Educação. Ele assume a pasta no lugar de Comte Bittencourt, que ficou à frente da gestão durante a pandemia. A nomeação saiu em edição extra do Diário Oficial do Estado.



"Agradeço imensamente o trabalho do Comte à frente da educação. Foi um desafio enorme implementar o ensino híbrido em todo o estado durante a pandemia. Alexandre Valle seguirá com a missão de avançar com boas ferramentas de ensino para estudantes e professores", disse, em nota, o governador.



Alexandre Valle esteve na Presidência do Instituto de Pesos de Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ) entre agosto de 2019 e junho de 2020. Eleito, em 2014, para deputado federal, atuou nas áreas de educação, cultura, esporte, transportes e direitos humanos.



Como deputado federal, ele votou a favor do processo de impeachment de Dilma Rousseff e, na gestão Temer, foi favorável a criação da PEC do Teto dos Gastos Públicos.

Em 2012, foi candidato a prefeito de Itaguaí pelo MDB, apoiado pelo ex-prefeito Charlinho. Na ocasião, acabou em segundo lugar, tendo sido derrotado por Luciano Mota (PSDB). Ele trocou de partido em 2014 e foi para o PRP. Em 2016, mudou novamente para o PR e lançou uma nova candidatura para prefeito no mesmo município, sendo vencido por Charlinho (MDB).