Na casa dela os agentes apreenderam R$ 1,5 mil em dinheiro, carnês e talões de diferentes beneficiários e um aparelho de telefone celular - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 11:43

Rio - Nesta terça-feira, policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam em flagrante uma falsa advogada acusada pelo crime de tentativa de estelionato. De acordo com os agentes, a mulher se passava por funcionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aplicava golpes em idosos.

Ela foi capturada no bairro Moura Brasil, em Três Rios, Região Centro-Sul, após informações obtidas por meio de uma testemunha. Segundo os policiais, a mulher oferecia serviços de facilitadora da concessão de benefícios, cobrando valores elevados pelos serviços. Ela usava números de protocolos criados e boletos para convencer vítimas a fazer o pagamento de seus honorários.

Na casa dela os agentes apreenderam R$ 1,5 mil em dinheiro, carnês e talões de diferentes beneficiários e um aparelho de telefone celular. No momento da prisão, ela ostentava um crachá com brasão do INSS com um nome falso.

De acordo com as investigações, a mulher já responde a inquéritos por estelionato em outra unidade policial. Outras vítimas procuraram a Delegacia de Três Rios e novos inquéritos serão instaurados para apurar os fatos e o envolvimento de outras pessoas no golpe.