Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João TempestaEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 11:46 | Atualizado 03/06/2021 11:48

Rio - Durante as celebrações do feriado de Corpus Christi, o arcebispo do Rio, cardeal Dom Orani João Tempesta, pediu orações às vítimas do desabamento no prédio da comunidade de Rio das Pedras, ocorrido na madrugada desta quinta-feira na Zona Oeste do Rio, e determinou a abertura da paróquia local para auxiliar os bombeiros nos trabalhos de resgate. Uma criança de 2 anos morreu, quatro pessoas ficaram feridas e foram resgatadas e um homem de aproximadamente 30 anos continuava sob os escombros até o fim da manhã.

Publicidade

"Já falamos com o nosso pároco de lá, o padre Renato, para dar toda assistência na nossa paróquia próxima ali, onde está o prédio que desabou. Ela está servindo para amparo dos bombeiros, para tomar uma água, para descansar um pouco. A igreja está muito próxima ali rezando pelas pessoas e dando assistência tanto aos bombeiros como às famílias também.



Publicidade