Bombeiros trabalham para resgatar vítimas que estão presas nos escombros - Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por ANDERSON JUSTINO/YURI EIRAS

Publicado 03/06/2021 10:40 | Atualizado 03/06/2021 11:36

Rio - O secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, confirmou a morte de uma criança no desabamento de um prédio de quatro andares na comunidade de Rio da Pedras, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quinta-feira. O corpo de uma menina de aproximadamente dois anos de idade foi encontrado sete horas depois do acidente.

De acordo com o secretário, um homem de aproximadamente 30 anos, identificado inicialmente como Natan Gomes, segue desaparecido. A mulher dele, Kiara Abreu, de 27 anos, foi resgatada seis horas depois e levada de helicóptero para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul. Seu estado de saúde é considerado estável.

Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas ainda na madrugada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O estado de saúde delas é considerado estável, mas todas permanecem sob observação médica.

O desabamento no prédio ocorreu por volta das 3h20. Testemunhas dizem que uma hora antes do imóvel cair foram ouvidos os estrondos.

O socorro é feito por socorristas de três quarteis do Corpo de Bombeiros. Cães farejadores são usados para encontrar as pessoas nos escombros.

De acordo com a subprefeita de Jacarepaguá, a região de Rio das Pedras é repleta de imóveis irregulares. Ela não soube dizer se o prédio que caiu estava irregular.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou no local por volta das 8h. A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, tratou o acidente como uma tragédia.

"É uma tragédia. A gente está trabalhando para ajudar e socorrer as pessoas. Uma vítima está conversando com os socorristas e dando detalhes de onde estariam outras duas", disse.

A Defesa Civil interditou outros quatro imóveis na região. Por conta do desabamento, parte da comunidade de Rio das Pedras segue sem energia elétrica.