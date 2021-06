Bombeiros trabalham para resgatar vítimas que estão presas nos escombros - Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por ANDERSON JUSTINO/YURI EIRAS

Publicado 03/06/2021 09:49 | Atualizado 03/06/2021 10:15

Rio - Por volta de 9h20, socorristas do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar a primeira vítima que estava presa nos escombros do prédio de quatro andares que desabou, nesta quinta-feira, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio . Segundo informações oficiais, outras duas vítimas, um homem e uma criança, seguem desaparecidas. Não há informações de mortes no local. A ambulância do Corpo de Bombeiros deixou a comunidade por volta das 9h30, sob aplausos dos moradores que acompanham desde cedo o resgate.