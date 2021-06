O arcebispo do Rio, Dom Orani, participa das celebrações de Corpus Christi - Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 08:45

Rio - Nesta quinta-feira, celebra-se nacionalmente o feriado de Corpus Christi. No Rio, por conta da pandemia, a solenidade acontece com uma programação diferente, começando com uma benção no Cristo Redentor e seguindo para duas missas presididas pelo arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta.

Na cidade, a celebração começou com uma benção aos pés do Cristo Redentor. Em seguida, às 10h, o arcebispo seguirá para a Igreja de Sant'Anna, onde vai presidir a primeira missa do dia. Para finalizar, na parte da tarde, uma carreata vai sair da Igreja da Candelária para a Catedral Metropolitana, onde acontece a última missa do dia.

“Nesta missa solene, Dom Orani novamente dará bênção à cidade, à Igreja presente no Rio de Janeiro, a todos nós. Será uma oportunidade para renovar a nossa fé, de agradecer ao Senhor, alimento e esperança para a nossa vida, para nossa caminhada, sobretudo nestes tempos de pandemia”, afirmou o coordenador arquidiocesano de pastoral, cônego Cláudio dos Santos.