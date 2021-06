Prédio de quatro andares desaba em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, e deixa várias pessoas feridas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 07:22 | Atualizado 03/06/2021 07:42

"Foi assustador. Tipo uma explosão e o prédio veio a baixo. As luzes da comunidade se apagaram e começou o fogo", disse um morador.

Outro morador, em entrevistas aos jornalistas que estão no local, disse que chegava do trabalho quando viu o prédio no chão.

"Eu estava chegando do trabalho. Quando fui atravessar o rio, a comunidade já estava no escuro. Foi quando vi que o prédio havia caído. Tinha muito fogo, muita gente perto. Pedi para as pessoas se afastarem porque poderia haver uma explosão e machucar mais gente", relatou.

Outra moradora disse que a rua não estava cheia na hora do acidente. "Assim que eu e meu esposo escutamos o barulho, eu e meu esposo saímos, ainda havia poucas pessoas na rua. Foi quando vimos que um dos prédios havia caído".