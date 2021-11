Vazamento ocorreu em um dos prédios do condomínio - Reprodução/Google Street View

Vazamento ocorreu em um dos prédios do condomínioReprodução/Google Street View

Publicado 11/11/2021 08:04 | Atualizado 11/11/2021 08:05

Rio - Um prédio de cinco andares, no condomínio Village Novittá, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi evacuado na madrugada desta quinta-feira após um grande vazamento de água. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados e as dez famílias que moram no local passaram a madrugada na rua para que as autoridades pudessem realizar a vistoria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de meia noite na Avenida Padre Guilherme Decaminada. A área foi isolada. A Defesa Civil informou que não foi verificado risco estrutural iminente no momento da vistoria. O maior dano foi a queda de revestimento de gesso e de revestimento cerâmico nas paredes da cozinha do imóvel, devido ao vazamento de tubulação. O imóvel foi liberado por volta de 4h.