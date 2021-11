Pés de maconha eram mantidos dentro de imóvel com estrutura de estufas e iluminação especial - Divulgação

Publicado 09/11/2021 15:52

Rio -Agentes da 48ª DP (Seropédica) apreenderam 50 pés de maconha em uma casa no bairro Boa Esperança, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio, nesta segunda-feira. De acordo com o registro, uma mulher que era contratada para cuidar das plantas foi presa pelos policiais civis em flagrante no local.

A localização do imóvel foi obtida pelos agentes após ações de inteligência realizadas no município. As plantas, usadas na produção da maconha, ficavam no interior de um imóvel que vinha sendo alugado por uma quadrilha. O grupo criminoso plantava a droga desde março deste ano no local.

Segundo os investigadores, em cada cômodo da casa havia uma espécie de estufa projetada para promover o crescimento acelerado das plantas. Os 50 pés de cannabis foram apreendidos e levados para a 48ª DP, onde devem ser destruídos. A investigação ainda busca a prisão e identificação dos demais envolvidos no esquema de produção de drogas.