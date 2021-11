Frente Parlamentar Contra a Fome pede reaberturas de unidades do Restaurante Popular na cidade do Rio - Reprodução

Publicado 09/11/2021 15:05 | Atualizado 09/11/2021 16:11

Rio- A Frente Parlamentar contra a Fome da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro irá promover um ato público para pedir a reabertura dos cinco Restaurantes Populares que ainda estão desativados na cidade. A manifestação será realizada nesta quarta-feira (11) em frente ao Restaurante Popular do Betinho, na Central do Brasil. A unidade completaria 21 anos, mas está de portas fechadas desde 2016.



A unidade da Central foi a primeira aberta na cidade e chegou a servir, em média, três mil refeições diárias. Outros quatro restaurantes populares no município continuam fechados (Madureira, Méier, Cidade de Deus e Irajá).





No mês passado, o governo do estado informou que irá atuar na reabertura dos cinco restaurantes fechados e a inauguração de mais cinco unidades na capital. Organizadores da manifestação agora querem um cronograma. “Vamos mais uma vez chamar a atenção das autoridades para a reabertura destas unidades que exercem papel fundamental no combate à fome em nossa cidade”, disse o vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Frente Parlamentar contra a Fome.

O ato pela reabertura dos Restaurantes Populares terá início às 11h com protesto em frente à unidade Central.