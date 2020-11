Cineasta Cadu Barcellos é morto a facadas no Centro do Rio Reprodução / Instagram

11/11/2020

"Perdemos Cadu Barcellos, vítima da violência no Rio. Ele deixa saudades em todo mundo, pelo amigo, profissional e pai que era. Um cara doce, alegre, brilhante. Não podemos aliviar a dor que essa perda gera na família, mas podemos nos unir para ajudar seu filho de 2 anos, Bernardo", diz mensagem no site.



Cadu era cineasta, produtor cultural, diretor e atuava no programa Greg News como assistente de produção. Ele também atuou como diretor no documentário "5 x favela - agora por nós mesmos".



William Oliveira, amigo do cineasta, lamentou a morte e contou que Cadu estava voltando da Pedra do Sal para casa no Tanque, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, quando foi esfaqueado em um assalto na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ele relatou que até o momento não há muitas informações sobre o que de fato aconteceu, mas que o cineasta estava retornando da roda de samba, pegou uma carona e ao saltar na Avenida Presidente Vargas foi esfaqueado. "A gente sabe pouca coisa, a gente só tem ideia que foi um assalto. Parece que tentaram assalta-lo, esfaquearam e ele veio a óbito, não foi nem ao hospital", relatou o amigo.

A Delegacia de Homicídios da Capital informou que um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do crime. A perícia esteve no local e "verificou que a vítima apresentava ferimentos provocados por instrumento perfurocortante, sobretudo na região do tórax".