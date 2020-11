Renê Silva lamenta morte do cineasta Cadu Barcellos Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 10:39

Rio - A morte de Cadu Barcellos, 34 anos, repercutiu e famosos usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido. O cineasta foi morto a facadas, na madrugada de terça-feira, no Centro do Rio . De acordo com amigos, ele estava voltando da Pedra do Sal quando foi atacado na Avenida Presidente Vargas na altura da Rua Uruguaiana.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Confira as declarações:

Flávia Oliveira, jornalista



"Que tristeza! Como uma barbaridade dessas pode acontecer? Cadu era um jovem talentoso, inteligente, de sorriso franco. Na rede social se apresentava como pai do Bernardo. Um pai".

Cecília Oliveira, jornalista

"Cadu foi assassinado possivelmente por conta de um celular, um Riocard e um punhado de reais". O Cadu era um amigo muito massa. Sempre rindo, pronto pra dançar e fazer piada. Muito talentoso e criativo. Eu simplesmente não tô acreditando :("

Renato Góes, ator



"Cadu. Pai. Guerreiro. Talentoso. Amado. Hoje foi vitima da violência do Rio de Janeiro. Ate quando? Meu conforto e carinho a família e amigos. #RipCadu".

Gregório Duviver, ator



Assassinaram um amigo, um parceiro de trabalho, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um ser humano bom. Brilhante. Família. A morte do Cadu Barcellos deixa um buraco do tamanho do mundo. — Gregorio Duvivier (@gduvivier) November 11, 2020 "Assassinaram um amigo, um parceiro de trabalho, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um ser humano bom. Brilhante. Família. A morte do Cadu Barcellos deixa um buraco do tamanho do mundo", escreveu Gregório Duvivier.

Cadu trabalhava com o ator no programa "Greg News".

Bruno Torturra, editor-chefe do "Greg News"



"Com o coração partido, perdemos um amigo querido. Filho e pai de uma família linda como ele. Companheiro brilhante de redação do Gregnews. Um talento puro e um sorriso encarnado. Um tesouro da Maré. Mais uma alma boa que a brutalidade do Rio tirou daqui. Voa, Cadu Barcellos".

Laerte Coutinho, cartunista



"Não conheci Cadu Barcellos. Lendo sobre ele, vejo que sim, conheci boa parte dele. E sinto essa morte mais de perto".

Rene Silva, criador do Vozes da Comunidade



"'Que mundo é esse tão cruel que a gente vive?' É assim que eu quero me lembrar de você, irmão! Esse foi nosso último registro, mas foram inúmeros encontros... Podia ser como foi das outras duas vezes que você sumiu, ficamos te caçando a beça e depois você apareceu, né?! Nos últimos meses a gente se encontrou muito por conta dos shows do Grupo No Lance no Konteiner. Espero que Deus conforte o coração de todos seus amigos e familiares nesse momento tão dolorido. O que você nos ensinou durante sua passagem na terra, com certeza ficará de lição pra muitos favelados e faveladas dessa cidade. Te amamos demais!"