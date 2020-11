Cineasta Cadu Barcellos foi morto a facadas, no Centro do Rio Arquivo pessoal

Rio - Apesar da pouca idade, 34 anos apenas, o cineasta Carlos Eduardo Barcellos Sabino mantinha destaque no cenário brasileiro. Cadu Barcellos, que foi morto esfaqueado na madrugada desta terça-feira, no Centro do Rio, é um dos responsáveis pela criação da ONG Maré Vive.



Nas redes sociais, representantes da ONG se despediram do amigo. "Hoje nós do Maré Vive estamos de LUTO, mesmo que o amanhã ainda seja de Luta. Perdemos um amigo para essa violência diária, cria da Favela que esteve conosco tantas vezes. Existe um projeto de Estado que continuará tirando vidas, seja direta ou indiretamente. Nosso abraço forte e solidário pra a família, em especial pra Dona Neilde, e aos nossos amigos que estão sem chão e sem acreditar nessa partida tão precoce. Seu legado foi deixado, Cadu. Obrigado!".