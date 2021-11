'A máscara me protege caso uma pessoa espirre', disse Celimeire. Parte da população carioca segue usando o acessório, mesmo com a opção de retirá-lo em locais abertos - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 12/11/2021 06:15 | Atualizado 12/11/2021 09:06

Rio - As máscaras seguirão obrigatórias em ambientes fechados no Rio, mesmo que a cidade alcance nos próximos dias a marca de 75% da população geral vacinada contra a covid-19. Um decreto publicado na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial revoga o anterior, de outubro, que autorizava automaticamente a retirada das máscaras quando a capital alcançasse os 75%. Atualmente, as máscaras são opcionais em ambientes abertos, sem aglomeração, de acordo com a lei estadual do mês passado.

Durante a semana, o prefeito Eduardo Paes falou em uma live nas redes sociais que manteria a obrigatoriedade das máscaras em locais fechados, contrariando inclusive o Comitê Científico, que foi quem orientou a flexibilização. "Começo me desculpando com o Comitê Científico porque pela primeira vez não vou respeitar a decisão", afirmou o prefeito Eduardo Paes nesta sexta, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico da Covid-19, possivelmente o último no formato de entrevista coletiva.

Para o prefeito, a manutenção das máscaras em ambientes fechados comunica que "o vírus está aí". O próprio Paes admitiu que ainda utiliza a máscara em locais abertos. "Tem a questão do sinal que a gente comunica para a população. Parece que a história acabou por completo. Não é assim. O vírus está por aí e é importante que as pessoas tenham consciência disso. É uma medida muito mais sob o ponto de vista pedagógico do que científico", afirmou.

Atualmente, a cidade do Rio tem 72,9% da população total com as duas doses ou a dose única. Nesta conta entram as crianças, que não foram vacinadas. Quando o recorte é no público-alvo da campanha de vacinação - população maior de 12 anos -, o Rio tem 85,1% de cobertura vacinal. Entre os adultos - maiores de 18 anos -, o índice pula para 92,7%.

Máscaras e passaporte vacinal passam a ser as únicas medidas restritivas em vigor

A revogação o decreto que autorizava a retirada das máscaras em locais fechados teve, como efeito legal, a reversão de todas as outras medidas restritivas de combate à Covid-19. A partir de agora, não será mais obrigatória a apresentação de teste negativo para entrar em eventos fechados, como boates e estádios. As máscaras e o comprovante de vacinação com as duas doses serão suficientes.

A Prefeitura também revogou outras medidas que estavam em vigor desde o ano passado, como táxis, ônibus e carros de aplicativo só poderem circular com as janelas abertas.

"Basicamente, o que fizemos hoje foi revogar a totalidade das restrições, e permanecer a do artigo primeiro, da máscara. Por exemplo, havia a restrição de que táxis e ônibus não poderiam usar ar condicionado. Estamos chegando no verão. A partir de hoje, podem ligar o ar condicionado", explicou o prefeito.