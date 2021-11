Na França, governador Cláudio Castro visita fabricante do Teleférico do Complexo do Alemão - Foto: Divulgação

Publicado 12/11/2021 21:22

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), assinou, nesta sexta-feira, um acordo para a reativação do Teleférico do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O custo previsto para a fase das intervenções é de R$ 10 milhões. As obras devem durar entre 10 meses e um ano.

"Hoje, avançamos nas negociações para reativar os equipamentos e instalações do Teleférico do Alemão, que está parado há mais de cinco anos. Vamos devolver à população das comunidades do complexo esse importante meio de transporte. Vamos levar mais dignidade aos moradores e ajudar no desenvolvimento econômico da região, já que a volta do teleférico movimenta a economia local, gerando emprego e renda e atraindo, inclusive, turistas", afirmou Castro.

A empresa francesa Poma será responsável pela tecnologia e revitalização do cabeamento e cabides. A proposta foi apresentada nesta sexta-feira ao governador, que está na França.

A Secretaria de Infraestrutura e Obras será responsável pela revitalização das seis estações do sistema de transporte, que beneficia 10 mil moradores do Complexo do Alemão. "A reunião foi importante do ponto de vista técnico. Vimos de perto o funcionando da fábrica. Esperamos que as obras estejam com força total no ano que vem. Em relação às intervenções de obra civil, lançaremos o edital de licitação em dezembro", explicou o secretário Infraestrutura e Obras, Max Lemos.