Fluxo intenso de veículos na Ponte Rio-Niterói - Reprodução Ecoponte

Fluxo intenso de veículos na Ponte Rio-NiteróiReprodução Ecoponte

Publicado 12/11/2021 20:51

Rio - Com a chegada do pré-feriadão do Dia da Proclamação da República, os cariocas aproveitaram a sexta-feira para deixar o município do Rio. Apesar do dia nublado, as vias que ligam o Rio às regiões dos Lagos e Serrana ficaram congestionadas.

Às 19h42, o tempo de travessia da Ponte para Niterói era de 42 minutos. No sentido Rio, as condições do trânsito estão normais, com 13 minutos para a travessia. A concessionária Ecoponte espera que 83 mil carros passem pela via apenas nesta sexta-feira.

Já na Via Dutra, há congestionamento em diferentes pontos da autoestrada. Na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, há retenção causada por reflexos de um acidente na região. Mais a frente, em Nova Iguaçu, também há congestionamento nas pistas expressa e marginal. A CCR Nova Dutra espera que 186 mil pessoas deixem o Rio apenas hoje.

Movimento na Rodoviária

Esta sexta-feira também foi muito movimentado na Rodoviária Novo Rio . Em relação ao feriado do Dia de Finados, houve um crescimento expressivo no número de passageiros que viajaram de ônibus. Na Viação Cometa, houve um crescimento de 11,7%, seguida da Viação 1001, com 11,3%. Já a Viação Catarinense registrou um aumento de 9,6% do número de pessoas que irão viajar.

Em comparação com o mesmo período de 2020, as vendas nas passagens de ônibus aumentaram 225% neste feriado. Em relação ao último feriado, de Finados, o crescimento total foi de 11,9%.

Neste feriado, os destinos favoritos dos cariocas foram as cidades da Região dos Lagos. Apesar do número de pessoas que estão saindo do município, os paulistas também procuram viajar para o Rio para aproveitar o feriadão. As informações são do Grupo JCA.