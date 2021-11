Na foto, Marli Silveira, 60 anos, cuidadora de idosos, viaja para Itaocara na Rodoviária Novo Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 12/11/2021 11:07 | Atualizado 12/11/2021 13:41

Rio - Com a chegada do feriadão da Proclamação da República, cariocas não se intimidaram com o tempo nublado e se preparam para viajar e aproveitar a chance de sair da cidade. Somente nesta sexta-feira (12), a Rodoviária do Rio deverá receber mais de 156 mil pessoas, entre embarques e desembarques. Em todo o feriado, as 41 viações que operam as linhas intermunicipais e interestaduais estão programando 4.720 ônibus, destes 1.550 são extras.

Segundo as estatísticas da concessionária que administra a empresa, serão 21.300 passageiros saindo do Rio, principalmente para as regiões turísticas do estado, além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. O terminal garante que continua mantendo todos os cuidados no combate a covid-19, cumprindo integralmente todas as recomendações como o uso da máscara dentro das instalações e durante toda a viagem de ônibus.



Na Rodoviária do Rio o administrador Hugo Menezes, de 54 anos, se preparava parava para embarcar como sobrinho Caique, de 8 anos, com destino a casa vô, em Valença e contou das dificuldades que encontrou de viajar após a pandemia. "A pandemia impactou muito na viagem. Eu estou sem carro, tive que vender. Então, nesse sentido as coisas ficaram mais difíceis, mais caras. Eu ia com mais sequência [à Valença] agora só vou uma vez", explicou Hugo.

Ainda no terminal, o casal Lúcia Rocha e Eduardo dos Santos viaja para Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, para visitar a família e conta que não veem a neta há dois anos, desde o início quarentena. "A pandemia nos distanciou muito da nossa família, agora que a gente está podendo pelo menos um pouco se aproximar", explicou Lúcia, que é assistente administrativa.

Movimento nas estradas

A Ecoponte prevê que 841 mil veículos deverão passar pela Ponte Rio-Niterói até a próxima terça-feira. O dia de maior movimento será nesta sexta, quando cerca de 83 mil veículos devem ir para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado em direção ao Rio, 152 mil veículos seguirão pela Ponte.

Na Via Dutra, a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a via, tem a expectativa de que 918 mil veículos deverão utilizar a rodovia durante todo o feriado. Somente no trecho fluminense 186 mil veículos devem deixar o Rio de Janeiro pela rodovia, de acordo com os dados da empresa.

Quem não vai sair da cidade e aproveitar o Centro do Rio, o VLT carioca seguirá circulando durante todo o feriado sem alterações em seus horários, das 6h à 00h, com intervalos de 10 a 20 minutos.

Operação da PRF nas rodovias

Polícia Rodoviária Federal (PRF) já inicia nesta sexta-feira a operação 'Proclamação da República 2021', que irá reforçar o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A ação segue até a meia-noite de segunda-feira (15). O intuito é garantir aos usuários das rodovias federais fluminenses mais segurança e fluidez do trânsito.

Será dada maior ênfase às ações de combate a embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. As BRs 101 (sentido Região dos Lagos e sentido Paraty), 040 (Washington Luiz) e 116 (Presidente Dutra) terão atenção especial.