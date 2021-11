Denilson Monsores foi morto a tiros nesta tarde em Paty Alferes - Disque-Denúncia / Divulgação

Denilson Monsores foi morto a tiros nesta tarde em Paty AlferesDisque-Denúncia / Divulgação

Publicado 12/11/2021 21:55



Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da 96ª DP (Miguel Pereira) para obter informações que possam levar à identificação e localização dos envolvidos na morte do ex-secretário de Ordem Pública do município de Paty do Alferes, Denilson Monsores da Silva, de 54 anos

A vítima foi assassinada nesta tarde na Rua Margot Meyer, no bairro Pantanal, em Paty do Alferes. Uma mulher, de 48 anos, que estava com a vítima, também foi baleada e encaminhada para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Informações iniciais apontam que os dois estavam em um carro quando criminosos em uma moto disparam sete vezes na direção de Denilson.

De acordo com a polícia, em maio deste ano, o ex-secretário teria comunicado aos agentes que homens não identificados teriam jogado pela janela de um carro um cartucho de uma pistola calibre .38mm, no qual está gravado seu nome.

O fato foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) da cidade, porém, não foi possível identificar os rapazes porque não havia câmeras de segurança no local e nem testemunhas. Denílson também chegou a afirmar, à época, que não tinha a quem atribuir a tal ameaça e que não possuía inimigos e nem desafetos.



Apesar do relato, a vítima já teria recebido outras ameaças em eventos relacionados a insatisfação de guardas municipais com a sua atuação, principalmente, devido a mudanças de escalas de serviço dos servidores.



A polícia cita ainda que "não será descartada nenhuma linha de investigação, sejam relacionadas as atividades do trabalho desenvolvido na Secretária de Ordem Pública (Seop) ou de conotação passional. Além disso, afirmou que uma equipe da 96ª DP esteve no local do crime buscando câmeras de segurança e testemunhas do crime, acompanhados de peritos criminalística e papiloscópicos, visando a busca de elementos e provas para o esclarecimento do assassinato.